Губернатор ХМАО извинилась перед югорчанами во время обращения

Наталья Комарова обозначила проблемы югорских врачей в пандемию коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова принесла извинения югорчанам из-за наличия проблем в системе здравоохранения во время пандемии коронавируса. Но при этом подчеркнула, что врачи с работой в это сложное время справляются. Заявление было сделано в ходе ежегодного обращения к депутатам и жителям Югры, передает корреспондент URA.RU.

«Пандемия стала вызовом для нашей системы здравоохранения. Многое сделано для того, чтобы обеспечить ее надежную и бесперебойную работу. В целом наше здравоохранение справляется. В то же время прошу всех извинить за то, что не к каждому без задержки пришел врач, ответили телефоны горячей линии, регистратура, оказаны дополнительные услуги и другая помощь, которую вы ждали, [запоздала]. Мы все нацелены на то, чтобы таких фактов не было», — заявила губернатор ХМАО. Она отметила, что в Югре на базе медицинских стационаров было развернуто 19 ковидных госпиталей, введен в эксплуатацию центральный корпус больницы в Нижневартовске, модернизированы 14 ПЦР-лабораторий. В ХМАО сделано больше миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Самих медицинских работников Комарова назвала «героями нашего времени» и привела один конкретный пример. «В Ханты-Мансийскую больницу поступил пациент в тяжелом состоянии. С каждым днем становилось все хуже, у молодого человека легкие были поражены на 95 процентов — 81 день врачи боролись за его жизнь. Из них 56 дней он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Здесь, в Ханты-Мансийске, у него работа, родители, любимая жена, маленький ребенок. Благодаря усилиям медиков югорчанин выздоровел, у него самое лучшее еще впереди», — добавила губернатор Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона во время ежегодного обращения к депутатам и жителям Югры озвучила план борьбы с коронавирусом. На борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году было потрачено порядка 70 миллиардов рублей.