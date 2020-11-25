Оппозиция Тюмени попыталась сорвать принятие бюджета

Мнения фракций разделились, но в первом чтении бюджет региона был принят Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ходе рассмотрения бюджета Тюменской области на ближайшие три года фракции КПРФ и ЛДПР объявили, что не могут голосовать за проект. Свое решение они огласили в рамках очередного заседания парламента региона.

«Ранее губернатору Тюменской области Александру Моору были направлены наши предложения. В частности, о сокращении в полтора раза расходов на содержание губернатора, снижении зарплат депутатов, приостановлении налоговых льгот для крупного бизнеса. Наши пожелания не приняты, КПРФ голосовать за бюджет не будет», — отметила депутат регионального парламента Тамара Казанцева.

«Ваши вопросы мы получили, они не забыты, в письменном виде вы получите на них ответ. Коллеги, мы впервые в таких сложных условиях планируем бюджет. Но вместе с вами мы смогли создать бюджет, который обеспечит бесперебойную работу всех сфер нашей жизни, особенно социальной. Прошу поддержать этот документ, он обеспечит стабильное развитие Тюменской области», — ответил губернатор региона Александр Моор.

О том, что бюджет в сегодняшнем его виде не может одобрить и фракция ЛДПР, заявил ее руководитель Глеб Трубин. «Расходы на охрану окружающей среды, культуру, спорт и другие статьи снижены. Много еще можно сказать, вопросы остаются, и сегодня бюджет мы поддержать не можем», — отметил Трубин.

По итогу в первом чтении бюджет был принят: «за» проголосовали 39 депутатов, «против» — 2, воздержались — 4. Второе чтение проекта пройдет сегодня.