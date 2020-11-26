Два топ-менеджера свердловской авиакомпании умерли от COVID

Коронавирус унес жизни сразу двух человек в руководстве «Авиакон Цитотранс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Екатеринбурге скончался от коронавируса Александр Шашорин — генеральный директор авиакомпании «Авиакон Цитотранс» (дочерняя структура AVS Group депутата свердловского заксобрания Валерия Савельева). Эту информацию URA.RU сообщил источник в компании.

«Действительно, Александр Шашорин скончался две недели назад. Вместо него обязанности генерального директора исполняет бывший финансовый директор Константин Калямин. Кроме того, скончался заместитель генерального директора по технической части, оба от COVID-19», — подтвердил в беседе с корреспондентом агентства вице-президент по корпоративному развитию AVS Group Андрей Станкевич. Он подчеркнул, что компания работает в прежнем режиме.

Александр Васильевич Шашорин окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. С 1986 года работал инженером по эксплуатации систем воздушных судов ЗАО «Авиакомпания «Тюмень», с 1997 года — техническим директором и директором АК «Тюмень». В ОАО АК «Авиакон Цитотранс» работал с 2004 года — сначала советником генерального директора по эксплуатации авиационной техники, а в 2013 возглавил авиакомпанию.