25 ноября 2020
24 ноября 2020

Экс-министру Пермского края не дали стать мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальные проекты 2018-2024. Курган, чиновники, спины, заседание, депутаты, пиджаки, спины чиновников
Депутаты не поддержали ни одного из кандидатов в главы Пермского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший министр природных ресурсов и экологии Прикамья Дмитрий Килейко не смог избраться главой Пермского района. Заседание земсобрания района, на котором рассматривался вопрос о выборе нового мэра, состоялось 26 ноября. Депутаты представительного органа не поддержали ни одного кандидата. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации района.

«Депутаты не поддержали ни одного из представленных кандидатов», — уточнил источник. Таким образом, земсобрание должно провести новый конкурс среди кандидатов на должность главы. Получить оперативный комментарий в представительном органе агентству не удалось — в настоящее время там продолжается заседание.

URA.RU писало, что в финал конкурса прошли Килейко и глава Кукуштанского сельского поселения Александр Кулаков. Ранее представительный орган изменил условия конкурса по отбору главы. Председатель земсобрания Николай Коцофан пояснил, что изменения вступят в силу только после объявления нового конкурса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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