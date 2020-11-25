Экс-министру Пермского края не дали стать мэром

Депутаты не поддержали ни одного из кандидатов в главы Пермского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший министр природных ресурсов и экологии Прикамья Дмитрий Килейко не смог избраться главой Пермского района. Заседание земсобрания района, на котором рассматривался вопрос о выборе нового мэра, состоялось 26 ноября. Депутаты представительного органа не поддержали ни одного кандидата. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации района.

«Депутаты не поддержали ни одного из представленных кандидатов», — уточнил источник. Таким образом, земсобрание должно провести новый конкурс среди кандидатов на должность главы. Получить оперативный комментарий в представительном органе агентству не удалось — в настоящее время там продолжается заседание.

URA.RU писало, что в финал конкурса прошли Килейко и глава Кукуштанского сельского поселения Александр Кулаков. Ранее представительный орган изменил условия конкурса по отбору главы. Председатель земсобрания Николай Коцофан пояснил, что изменения вступят в силу только после объявления нового конкурса.