Смертность от коронавируса в ЯНАО растет с критической скоростью

На Ямале подтверждено 25 557 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе скончались еще три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Ежедневные смерти пациентов продолжаются 17 дней. По официальным данным, только за этот промежуток скончались 86 ямальцев — в среднем по пять человек в день.

«Летальные случаи: Новый Уренгой, мужчина, 90 лет. Салехард, женщина, 83 года. Ноябрьск, мужчина 63 года», — кратко сообщил окружной оперштаб в свежей сводке. Подробностей о течении болезни у пациентов власти не привели. Всего с начала пандемии в ЯНАО умерли 246 зараженных жителей.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 198 человек. Самая крупная вспышка произошла в Салехарде, где вирус подтвердили у 27 жителей. В Ноябрьске инфекцию диагностировали у 26 горожан. В Пуровском районе заразились 24 человека, в Надымском районе — 22. В Новом Уренгое зафиксировали 21 эпизод. Всего в ЯНАО подтверждено 25 557 случаев коронавируса, вылечились 17 223 человека.

Аномальный рост смертей в ЯНАО продолжается больше месяца — он начался 20 октября. С того момента в округе умерли 140 пациентов. Таким образом, за пять недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место по частоте смертей в России — 45,7 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.