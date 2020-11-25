Пермские депутаты создали новый муниципалитет

Кунгурский район будет преобразован в округ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Пермского края одобрили инициативу преобразования Кунгура и Кунгурского района в единый округ. Вопрос был рассмотрен в ходе пленарного заседания краевого парламента в четверг, 26 ноября.

Глава Кунгура Вадим Лысанов уточнил, что объединение с Кунгуром коснется 17 поселений района. «В результате планируемого объединения должен будет образоваться Кунгурский муниципальный округ. Кунгурский муниципальный район и все его поселения утрачивают статус муниципальных образований, административным центром округа становится Кунгур», — сказал Лысанов. Депутаты заксобрания края проголосовали за создание Кунгурского округа.

Ранее данную инициативу поддержали депутаты гордумы Кунгура и земского собрания Кунгурского района. Замысел масштабной реформы по объединению муниципалитетов принадлежал экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову. Сейчас в крае осталось лишь две территории, которых преобразование пока не коснулось. Это Пермский и Большесосновский районы.