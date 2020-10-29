Депутаты в Кунгуре поддержали реформу, которая лишит их работы

Депутаты земского собрания Кунгурского района (Пермский край) поддержали реформу, которую инициировал экс-губернатор края Максим Решетников. В четверг, 29 октября, они проголосовали «за» в вопросе объединения района с городом Кунгуром.
«Большинство голосов депутатов (16) было отдано в пользу объединения. Четверо воздержались», — пишет «Искра-Кунгур». Теперь с вопросом объединения должны определиться депутаты думы города Кунгура. Если муниципальные депутаты выскажутся «за», инициативу должен утвердить краевой парламент, а губернатор — подписать закон о преобразовании муниципалитета в округ. После этого депутаты представительных органов обязаны сложить с себя полномочия.
Преобразование муниципалитетов в Пермском крае началось в 2019 году по непосредственной инициативе экс-губернатора Решетникова. При этом идеологом проекта объединения Кунгурского района с городом считается экс-глава Кунгура Роман Кокшаров, сейчас оказавшийся на скамье подсудимых. Он предпринимал попытку муниципальной реформы еще в 2018 году, однако тогда она провалилась.
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