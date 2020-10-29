29 октября 2020
28 октября 2020

Депутаты в Кунгуре поддержали реформу, которая лишит их работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кунгура. Пермский край, город кунгур, герб кунгура
Депутаты приняли решение объединить город с районом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты земского собрания Кунгурского района (Пермский край) поддержали реформу, которую инициировал экс-губернатор края Максим Решетников. В четверг, 29 октября, они проголосовали «за» в вопросе объединения района с городом Кунгуром.

«Большинство голосов депутатов (16) было отдано в пользу объединения. Четверо воздержались», — пишет «Искра-Кунгур». Теперь с вопросом объединения должны определиться депутаты думы города Кунгура. Если муниципальные депутаты выскажутся «за», инициативу должен утвердить краевой парламент, а губернатор — подписать закон о преобразовании муниципалитета в округ. После этого депутаты представительных органов обязаны сложить с себя полномочия.

Преобразование муниципалитетов в Пермском крае началось в 2019 году по непосредственной инициативе экс-губернатора Решетникова. При этом идеологом проекта объединения Кунгурского района с городом считается экс-глава Кунгура Роман Кокшаров, сейчас оказавшийся на скамье подсудимых. Он предпринимал попытку муниципальной реформы еще в 2018 году, однако тогда она провалилась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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