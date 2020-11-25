В Кургане дорожают продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы в соцсети опубликовали пост по поводу повышения цен на подсолнечное масло. Участники паблика возмутились постоянным подорожанием продуктов, обсудив возможный митинг, но с уточнением, что это не призыв к акции протеста. Информация появилась во «ВКонтакте».

В сообщении в группе «Инцидент Курган» опубликовано фото подсолнечного масла с ценником 116 рублей за литр. «Это кошмар, одним словом. Цены печатают каждый день», — подписан пост.

В комментариях горожане согласились с автором, что цены на продукты растут. Но некоторые написали, что все недовольство так и останется в Сети. «Повозмущались в интернете и успокоились. Все равно никуда не выйдете», — написал Александр Черемнов. «Куда выходить? На подсолнечное поле, что ли?» — уточнил Андрей Багин. «На митинги. Тут ведь дело-то не только в масле», — ответил Черемнов.

Горожане обсудили, что вероятным требованием на митинге могло бы стать прекращение подорожания продуктов. При этом пользователь Черемнов написал: «Да я никого ни к чему не призываю. Так, мысли вслух».

Повышение цены на продукты подтверждают данные Свердловскстата. За год наиболее всего выросла в цене гречка — на 40%. Картофель подорожал на 26%, рыбные консервы — на 10%. Хлеб поднялся в цене на 7%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области резко выросли цены на крупы и сахар. По данным аналитиков, в регионе в октябре 2020 года сахар, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подорожал на 35,67%. Стоимость круп и бобовых за тот же период выросла на 28,42%. Более чем на 10% подорожали подсолнечное масло (рост на 14,36%) и плодоовощная продукция (рост на 13,04%).

Курганцы обсуждают митинг против повышения цен на продукты Скрин с сайте «ВКонтакте»