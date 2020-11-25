Челябинцы пожаловались на отсутствие бесплатных лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинцы обвинили министра здравоохранения Юрия Семенова во лжи. Поводом для этого стали его ответы на вопрос о бесплатных лекарствах. В пресс-службе минздрава в разговоре с URA.RU эти претензии опровергли.

Во время стрима министра в паблике «ВКонтакте» пользователи иногда негативно реагировали на сказанное главой минздрава. «Был подтверждён COVID, ничего не выдали бесплатно», — в ответ на слова министра написала челябинка Юлия Толстова, чьего мужа выписали с больничного без получения результатов анализов на коронавирус. «Вранье, лекарства все платные», — говорит Наталья Пашнина. Жители других городов утверждают, что бесплатные лекарства также не видели. В минздраве опровергли эту информацию и порекомендовали обращаться лично в каждом конкретном случае.

«По решению правительства Челябинской области пациентам с коронавирусной инфекцией, находящимся на лечении дома, с октября началась выдача бесплатных препаратов. Получают и выдают лекарства сотрудники поликлиник. Отчет заносится в электронную систему», — уточнили URA.RU в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что эти препараты привозятся на дом, что вызывает ещё большую благодарность от пациентов. Инициативу региональных властей подхватили на федеральном уровне. В данный момент на медикаменты от COVID уже направлено 67 млн рублей из областного и 130,5 млн из федерального бюджета.

«Лекарства, приобретенные за счет бюджета области, выделяются для легких амбулаторных пациентов — они должны выдаваться и людям с подтвержденным диагнозом, и по симптомам. Купленные за счет федеральной казны — для легких и средних пациентов с подтвержденными диагнозами», — уточнил URA.RU Семенов. В минздраве добавили, что в каждом частном случае, если у челябинцев есть вопросы или пожелания, они готовы разбираться.

Во время стрима главы минздрава Челябинской области жители региона раскритиковали работу министерства Скрин vk.com