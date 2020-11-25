Недовольным тюменцам разрешили митинги у больниц, церквей и школ

В регионе стало больше территорий, на которых можно проводить пикеты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области отменили запрет на проведение митингов на территориях у больниц, церквей, школ и еще ряда соцучреждений. Это пункт окружного закона упразднили решением областной думы. Поводом стали постановления Конституционного суда и протест прокурора региона.

«Признать утратившей силу норму, содержащую запрет на проведение публичных мероприятий на территориях прилегающих к зданиям, в которых находятся медицинские и образовательные организации, учреждениям культуры и спорта, культовые здания», — постановили на заседании Тюменской областной думы. Ранее ограничивающий пункт входил в региональный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Изменения в региональный закон были инициированы с учетом постановлений Конституционного суда РФ о недопустимости произвольного пространственно-территориального ограничения права на свободу мирных собраний. Также ранее в думу поступил протест областного прокурора на данную норму.