Синоптики: в ХМАО придет резкое похолодание

В ХМАО температура резко опустится до -25 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО на выходных ожидается резкое похолодание — до -25 градусов, в течение семи дней будет пасмурно и небольшой снег. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днем средняя температура воздуха по округу составит от -10 до -13 градусов, однако ночью, в некоторых регионах, опустится до -25 градусов. Давление умеренное, ветра переменных направлений, с порывами до 14 м/с», — прогнозируют синоптики.

В течение семи дней температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -10 до -13 градусов, пасмурно, в субботу небольшой снег. Резкое похолодание ожидается в воскресенье — до -19 градусов, порывы ветра до 14 м/с. В Сургуте в воскресенье и понедельник без осадков, температура днем 10—15 градусов мороза с похолоданием до -20 на выходных. В Нижневартовске днем от -11 до -17 градусов, также на протяжении семи дней пасмурно и переменный снег, в воскресенье — похолодание до -25 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в России обильных снегопадов стоит ждать ближе к декабрю. В ХМАО сильнее всего снег будет идти ближе к 28 ноября.