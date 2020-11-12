Стало известно, когда в Россию придет настоящая зима

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Снегопад. Челябинск, сугроб, пешеход, пешеходный переход в снегу, снегопад
Роман Вильфанд рассказал, что в азиатской части РФ уже установился устойчивый снежный покров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снежный покров в большей части России не установится в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Снегопадов стоит ждать ближе к декабрю.

«Снега пока нет. Но жаловаться рано, снежный покров устанавливается, согласно наблюдениям, позднее», — цитирует ТАСС Вильфанда. По его словам, в азиатской части РФ уже установился устойчивый снежный покров.

В Европейской части РФ сугробы появятся в начале декабря, свидетельствуют данные сервиса Gismeteo. В Москве снегопады начнутся 30 ноября и продлятся до 8 декабря. Температура воздуха при этом опустится до -12 градусов.

В Екатеринбурге снег выпадет раньше — 23 октября. Снегопады продолжатся до середины декабря. В Тюмени и Перми снег придется на конец октября, а в Челябинске бесснежная погода может продлиться до 5 декабря. В Кургане до конца ноября будет идти снег с дождем, а морозы до -10 градусов установятся только в начале декабря. В Ханты-Мансийском автономном округе наиболее сильно снег будет идти 24, 25 и 28 ноября. В Салехарде снегопады пройдут 21 и 24 ноября, а все начало декабря окажется бесснежным.

Ранее эксперты предостерегли автолюбителей от замерзания стекол машин во время сильных холодов или мокрого снега, передает «Утро.ру». Решить проблему может устранение утечки охлаждающей жидкости.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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