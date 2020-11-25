Ревизоры нашли опасные химикаты на курганском полигоне

На мусорном полигоне найдены химикаты, захоронение которых было запрещено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Шуховском полигоне под Курганом обнаружены химические отходы, схожие по составу с отходами пестицидов и ядохимикатов. Их нашли специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора при проведении внеплановой проверки на крупнейшем мусорном полигоне Курганской области.

«Выявлено, что на полигоне допущено размещение (захоронение) отходов химического происхождения III—IV класса опасности, схожих по составу с отходами пестицидов и ядохимикатов», — говорится в сообщении ведомства. В Росприроднадзоре подчеркивают, что подобные химикаты не включены в перечень отходов, разрешенных к размещению на Шуховском полигоне.

«Данный факт указывает на нарушение лицензионных требований законодательства», — отмечают проверяющие. В отношении муниципального предприятия «Шуховский полигон ТБО» возбуждено административное дело по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Согласно этой статьи, полигону грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности до трех месяцев.

О том, что на Шуховском полигоне захоронены опасные ядохимикаты, источники URA.RU рассказывали в июле. В отношении МУП «Шуховский полигон» возбуждалось три уголовных дела по статьям — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ст. 247 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Позже стало известно, что на Шуховский полигон привезли новую партию опасных отходов. В пресс-службе администрации Кургана утверждали, что на полигон принимаются только отходы IV и V классов опасности.