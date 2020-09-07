Курганский мусорный полигон, где захоронены яды, стал опаснее

На курганском полигоне увеличилась территория заражения земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возросла площадь заражения земли ядохимикатами на Шуховском полигоне под Курганом. Оказалось, что химикаты до захоронения неправильно хранились на временном складе. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией.

На территории МУП «Шуховский полигон» с середины 1990-х и до 2015 года ядохимикаты хранились во временном складе. «Сейчас при расследовании, которое проводит областное СУ СК, выясняется, что склад не отвечал санитарным требованиям. Толщина пола должна была составлять 1,5 метра бетонного основания. Также должна быть гидроизоляция, которой не было», — отметил инсайдер.

Другой добавил, что теперь устанавливается площадь загрязнения не только в местах захоронения пестицидов, но и в месте их хранения. «Долгие годы, собранные со всего региона пестициды хранились на складе. Под воздействием низких температур и дождей пестициды загрязняли почву. Все это сейчас устанавливают следователи», — пояснил источник.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области агентству не стали комментировать ход расследования дела. В департаменте информационной и внутренней политики региона отметили, что экологическая ситуация на МУП «Шуховский полигон» находится в компетенции областного Росприроднадзора. В ведомство направлен запрос о сроках утилизации извлеченных ядохимикатов, установленных нарушениях и виновных. На момент публикации ответ не поступил.

В отношении МУП «Шуховский полигон» возбуждено три уголовных дела по статьям —«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ст. 247 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (ч. 1 ст. 236 УК РФ).