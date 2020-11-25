25 ноября 2020

Для многодетных семей ЯНАО введут новую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы с тремя и более детьми смогут не платить транспортный налог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО семьи с тремя и более детьми смогут не платить транспортный налог. Такое решение приняли депутаты окружного заксобрания, сообщили в пресс-службе парламента. Льгота начнет действовать уже со следующего года.

«С 1 января 2021 года многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя легкового автомобиля. Инициаторами изменений выступили сами ямальцы: неоднократно поступали обращения с просьбой освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи, владеющие легковыми автомобилями с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил», — рассказали в пресс-службе заксобрания ЯНАО.

Сейчас размер налога за легковушку с мощностью 200-250 лошадиных сил составляет от 7 538 до 9 375 рублей в год. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя больше 250 лошадиных сил размер налога, исчисленный по ставке 100 рублей на одну лошадиную силу, составляет от 25 100 рублей и выше ежегодно. По данным ямальского управления ФНС, в 2019 году транспортный налог заплатили 26 многодетных семей на общую сумму 463 тысячи рублей.

В сентябре губернатор Дмитрий Артюхов упростил получение маткапитала для многодетных семей. Теперь родителям, претендующим на выплату, больше не нужно будет жить на территории ЯНАО в течение пяти лет. Срок сократили до одного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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