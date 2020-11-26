В Екатеринбурге из-за коронавируса взвинчены цены на кремацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Еленой Дерягиной в Екатеринбургском крематории. Екатеринбург, екатеринбургский крематорий
Прощание в крематории Екатеринбурга в 2020 году стало проблемой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники похоронных агентств Екатеринбурга стали навязывать родственникам умерших горожан дополнительные услуги по завышенным ценам. Речь идет о «срочной» процедуре кремации вместо обычных похорон. О манипуляциях на рынке похоронных услуг агентству URA.RU сообщили два источника в профессиональном сообществе.

Новость по теме
Екатеринбургский автохам Новоселов начал новую карьеру. «Представился следователем, забрал тело»

Навязываемая срочность объясняется эпидемией коронавируса, и, как следствие, сильной загрузкой городского крематория. «Многие ритуальщики под таким предлогом выманивают деньги и настаивают на „срочной“ кремации. Якобы очереди в крематорий огромные, поэтому за скорость лучше доплатить», — сообщил о схеме инсайдер агентства. По его словам, стоимость похорон достигает 100 тысяч рублей, что может в четыре раза превышать стоимость процедуры по тарифам.

В муниципальном предприятии «Комбинат специализированного обслуживания» (в чьем ведении находится крематорий) рассказали, что минимальная цена кремации составит около 18 тысяч рублей. Сюда входит цена доставки тела из морга, подготовка тела, гроба и выдача урны с прахом. В этот перечень не входит захоронение урны. Больших очередей в учреждении нет, кремация идет по графику. «У нас работа проходит в обычном режиме», — в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила администратор крематория.

Ранее URA.RU писало об изнанке полукриминального похоронного бизнеса. В интервью агентству бывший участник одной из группировок на рынке ритуальных услуг рассказывал про избиение агента Александра Уткина, их связях с полицией. Использование сливов силовиков давало агентам фору во времени и дополнительные возможности по «обработке» родственников умерших.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...