В Екатеринбурге из-за коронавируса взвинчены цены на кремацию

Прощание в крематории Екатеринбурга в 2020 году стало проблемой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники похоронных агентств Екатеринбурга стали навязывать родственникам умерших горожан дополнительные услуги по завышенным ценам. Речь идет о «срочной» процедуре кремации вместо обычных похорон. О манипуляциях на рынке похоронных услуг агентству URA.RU сообщили два источника в профессиональном сообществе.

Навязываемая срочность объясняется эпидемией коронавируса, и, как следствие, сильной загрузкой городского крематория. «Многие ритуальщики под таким предлогом выманивают деньги и настаивают на „срочной“ кремации. Якобы очереди в крематорий огромные, поэтому за скорость лучше доплатить», — сообщил о схеме инсайдер агентства. По его словам, стоимость похорон достигает 100 тысяч рублей, что может в четыре раза превышать стоимость процедуры по тарифам.

В муниципальном предприятии «Комбинат специализированного обслуживания» (в чьем ведении находится крематорий) рассказали, что минимальная цена кремации составит около 18 тысяч рублей. Сюда входит цена доставки тела из морга, подготовка тела, гроба и выдача урны с прахом. В этот перечень не входит захоронение урны. Больших очередей в учреждении нет, кремация идет по графику. «У нас работа проходит в обычном режиме», — в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила администратор крематория.

Ранее URA.RU писало об изнанке полукриминального похоронного бизнеса. В интервью агентству бывший участник одной из группировок на рынке ритуальных услуг рассказывал про избиение агента Александра Уткина, их связях с полицией. Использование сливов силовиков давало агентам фору во времени и дополнительные возможности по «обработке» родственников умерших.