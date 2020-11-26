Россиян предупредили о повышении налогов

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Россиянам придется принять участие в компенсации дефицита бюджета Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Для компенсации дефицита бюджета, утвержденного депутатами Госдумы на последующие три года, государство продолжит повышать налоги и вводить новые пошлины для россиян. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Антон Любич.

«Вопрос в том, за счет чего этот дефицит бюджета будут финансировать. У нас есть Фонд национального благосостояния РФ — первый источник. Второй источник — повышение налогов — оно уже началось. Третий момент — это введение различного рода дополнительных платежей, как на днях, например, обсуждалась плата за пользование реками, за сбор грибов и так далее», — рассказал Любич.

Экономист подчеркнул, что не ожидает, что государство полностью компенсирует дефицит бюджета за счет средств Фонда национального благосостояния. По его мнению, вероятен сценарий, при котором посредством введения различных сборов и повышения налоговых ставок, недостающие деньги начнут поступать в казну государства от россиян.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы РФ утвердили бюджет страны на последующие три года. Согласно опубликованной на официальном думском ресурсе информации, в 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 триллиона рублей. В 2022 году — 1,25 триллиона, в 2023 — 1,41 триллиона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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