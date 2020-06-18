В Курганской области назвали самые пострадавшие от COVID отрасли

Оборот в сфере общественного питания в регионе снизился почти на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За время пандемии коронавируса в Курганской области на треть снизился оборот в сферах гостиничного бизнеса, общественного питания и недвижимости. Данные по обороту организаций региона за январь—май 2020 года опубликовал Свердловскстат.

По сравнению с январем—маем 2019 года, оборот гостиниц и предприятий общественного питания снизился на 29,8%. В 2020 году он составил 750 млн рублей. В сфере операций с недвижимостью оборот упал на 31,9% и равнялся 1 997 млн рублей. Больше всего оборот снизился в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 41,8% и составил 25 млн рублей.

Совокупный доход всех организаций в январе—мае 2020 года стал больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Он увеличился на 6,4% и составил 156 485 млн рублей. Больше всего увеличился оборот в сфере научных исследований и разработок — на 172,1%. Он равнялся 317 млн рублей.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. Из-за него многие организации были вынужденны приостановить свою работу. Некоторые сферы, например общественного питания и развлечений, до сих пор не могут работать в полном объеме.