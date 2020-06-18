17 июня 2020

В Курганской области назвали самые пострадавшие от COVID отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, стулья, бизнес ланч, тц пушкинский, обеденный перерыв, обеденный стол, кафе, фуд зона, пушкинский, коронавирус
Оборот в сфере общественного питания в регионе снизился почти на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

За время пандемии коронавируса в Курганской области на треть снизился оборот в сферах гостиничного бизнеса, общественного питания и недвижимости. Данные по обороту организаций региона за январь—май 2020 года опубликовал Свердловскстат.

По сравнению с январем—маем 2019 года, оборот гостиниц и предприятий общественного питания снизился на 29,8%. В 2020 году он составил 750 млн рублей. В сфере операций с недвижимостью оборот упал на 31,9% и равнялся 1 997 млн рублей. Больше всего оборот снизился в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 41,8% и составил 25 млн рублей.

Совокупный доход всех организаций в январе—мае 2020 года стал больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Он увеличился на 6,4% и составил 156 485 млн рублей. Больше всего увеличился оборот в сфере научных исследований и разработок — на 172,1%. Он равнялся 317 млн рублей.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. Из-за него многие организации были вынужденны приостановить свою работу. Некоторые сферы, например общественного питания и развлечений, до сих пор не могут работать в полном объеме.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...