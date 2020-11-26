Белоярская АЭС отправила сотрудников на изоляцию

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, машинный зал
Руководство АЭС подаст заявку на поставку отечественной вакцины от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Белоярская атомная электростанция (Заречный, Свердловской область) из-за пандемии коронавируса изолировала часть сотрудников оперативного персонала. Об этом сообщил замдиректора по управлению персоналом предприятия Денис Химчак.

«Для защиты от заражения оперативного персонала критически важных должностей блочных щитов управления он был изолирован в санатории-профилактории и гостинице „Тахов“ весной и повторно — сейчас. Это непростая ситуация, но оперативники переносят ее стойко и достойно», — цитирует корпоративная газета «Быстрый нейтрон» слова Химчака.

Он уточнил, что ближайшее время руководство АЭС подаст заявку на поставку отечественной вакцины от коронавируса. Вакцинация сотрудников предприятия будет проходить в добровольном формате.

Изоляция сотрудников Белоярской АЭС уже проводилась в первую волну COVID-19. Для предупреждения гипотетического распространения инфекции оперативный персонал Белоярской АЭС был переведен на проживание в профилакторий.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. На ноябрь 2019 года на станции работало более 2,5 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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