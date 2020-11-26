Врача из Екатеринбурга, наказанного прокуратурой, наградил Путин

Алексей Малинкин получил президентскую награду из рук губернатора Фото: департамент информполитики Свердловской области

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главврач ЦГКБ №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин удостоился грамоты президента РФ Владимира Путина за борьбу с коронавирусом, сообщили в свердловском департаменте информполитики. Вместе с Малинкиным аналогичные госнаграды из рук губернатора Евгения Куйвашева получили замруководителя ГКБ №40 по инфекционной службе Наталия Бацкалевич, анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Бельский и главврач ЦГБ №3 Антон Старков.

«Хочу сегодня отметить главных героев этого непростого во всех смыслах года — наших медицинских работников. Я поздравляю вас и в вашем лице хочу поблагодарить всех наших врачей, фельдшеров, медсестер и весь медперсонал за терпение, мужество и стойкость, за тяжелый самоотверженный труд и несгибаемую волю к победе в борьбе за жизнь и здоровье свердловчан», — сказал Куйвашев.

Как писало URA.RU, в мае Малинкину после прокурорской проверки был объявлен выговор из-за инцидента с 90-летней пенсионеркой. После того, как у женщины, страдающей деменцией, выявили коронавирус, ее направили в ЦГКБ №24 транзитом через другое медучреждение. Однако спустя некоторое время заразившуюся пенсионерку возле ее дома обнаружила внучка.