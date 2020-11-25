25 ноября 2020

Супруга Текслера открыла международное мероприятие в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на фестивале «Кармен», посвященный 180-летию П.И. Чайковского, спектакль «Пиковая дама». Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер вошла в попечительский совет Челябинского оперного театра. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер открыла в столице Южного Урала международный фестиваль «Кармен», передает корреспондент URA.RU. В театр оперы и балета она пришла без мужа.

«Я рада вас видеть в этом прекрасном зале на открытии оперной части фестиваля „Кармен“. За четыре года он стал узнаваемым брендом Челябинской области, и с самых первых дней существования получил статус международного и вышел за пределы Южного Урала. Сегодня у нас прекрасный повод собрать в этом зале звезд российской и мировой сцены», — заявила Ирина Текслер.

В первой половине дня губернатор Алексей Текслер с женой открыли женский форум «URAL IRON LACE» («Стальное кружево Урала»). Форум состоялся в рамках 30-летия Союза женщин России. Чета Текслер наградили активисток Союза женщин Челябинской области. До этого супруги приняли участие в высадке кедров в центре Челябинска.

Ирина Текслер на фестивале «Кармен», посвященный 180-летию П.И. Чайковского, спектакль «Пиковая дама». Челябинск
В театр Ирина Текслер пришла в сопровождении куратора культурной сферы региона — вице-губернатора Вадима Евдокимова
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ирина Текслер на фестивале «Кармен», посвященный 180-летию П.И. Чайковского, спектакль «Пиковая дама». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ирина Текслер на фестивале «Кармен», посвященный 180-летию П.И. Чайковского, спектакль «Пиковая дама». Челябинск
Все зрители проходили в театр через кабину, где распылялся убивающий коронавирус «сухой туман» из наносеребра
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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