Ирина Текслер вошла в попечительский совет Челябинского оперного театра. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер открыла в столице Южного Урала международный фестиваль «Кармен», передает корреспондент URA.RU. В театр оперы и балета она пришла без мужа.

«Я рада вас видеть в этом прекрасном зале на открытии оперной части фестиваля „Кармен“. За четыре года он стал узнаваемым брендом Челябинской области, и с самых первых дней существования получил статус международного и вышел за пределы Южного Урала. Сегодня у нас прекрасный повод собрать в этом зале звезд российской и мировой сцены», — заявила Ирина Текслер.

В первой половине дня губернатор Алексей Текслер с женой открыли женский форум «URAL IRON LACE» («Стальное кружево Урала»). Форум состоялся в рамках 30-летия Союза женщин России. Чета Текслер наградили активисток Союза женщин Челябинской области. До этого супруги приняли участие в высадке кедров в центре Челябинска.

В театр Ирина Текслер пришла в сопровождении куратора культурной сферы региона — вице-губернатора Вадима Евдокимова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все зрители проходили в театр через кабину, где распылялся убивающий коронавирус «сухой туман» из наносеребра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU