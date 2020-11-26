Официальные цифры по смертям с коронавирусом расходятся с реальностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В COVID-госпиталях Екатеринбурга ежедневно пересчитывают умерших. Об этом URA.RU сообщают люди, пережившие болезнь, а также врачи екатеринбургских больниц. Ситуация характерна для ЦГКБ №1 и 24, ГКБ №14 и 40 Екатеринбурга. По словам медиков, они уже привыкли к постоянным смертям пациентов.

«Почти каждый день утро начинается с оформления трупа в морг, — рассказал на условиях анонимности врач одной из екатеринбургских клиник, отмечая, что в некоторые дни бывает по несколько умерших. Причем, день ото дня отличается. «Может и три трупа быть за 6-часовую смену, а может и вообще не быть за сутки», — говорит медик.

«Когда я лежала в больнице, реанимация находилась прямо напротив моей палаты, — рассказала пациентка ЦГКБ №1. — И каждую ночь там кто-то умирал». По словам сотрудницы этой клиники, нередко бывает так, что пациенту в реанимации становится лучше, но вскоре он умирает.

Врачи отмечают, что чаще всего причиной смерти пациентов с COVID является не сам коронавирус, а инсульты и тромбоэмболия (именно поэтому всем госпитализированным в больницах колют кроверазжижающие препараты). Роман, пациент одной из указанных больниц, так описывает смерть своего соседа по палате.

«Проснулся в полшестого — слышу, он задыхается. Я вышел из палаты позвать кого-нибудь — в это время в ней раздался какой-то громкий звук. Возвращаюсь — а это он упал с кровати, начались судороги. Прибежала бригада, его увезли. Позже стало известно, что у него инсульт», — рассказал пациент.

В свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией URA.RU заявили, что «не ведут статистику летальных исходов пациентов с коронавирусом, если причиной смерти стало иное заболевание». Таким образом, власти признают, что число умерших пациентов с коронавирусом в разы больше официальной статистики.