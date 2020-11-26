Пригожин «утешил» и «обнял» забытого россиянами Ходорковского

Евгений Пригожин предложил обсудить многолетнее пребывание Михаила Ходорковского в тюрьме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на видео Михаила Ходорковского, в котором беглый олигарх позволил себе негативные высказывания в его адрес. Ответ предпринимателя привела пресс-служба компании «Конкорд».

«Миша, не расстраивайся. Я прекрасно понимаю твои страдания и обиду, которую ты испытываешь, не находя своей фамилии в заголовках. К сожалению, мои юристы не рекомендуют подавать на тебя в суд по причине того, что ты скрываешься в Европе. Поэтому не обессудь и не дуйся», — сказал Пригожин. Он предложил обсудить многолетнее пребывание Ходорковского в тюрьме. Но эта информация едва ли вызовет интерес общественности, с иронией отметил Пригожин.

«Будет время — пиши. Может быть, расскажешь мне историю о том, за что ты отсидел десять лет. Хотя думаю, что эта история, кроме нас с тобой, мало кому интересна. О твоем, как и о моем существовании вряд ли знают больше одного процента россиян. Обнял. Женя», — заключил Пригожин.

Ходорковский был задержан в рамках расследования в 2003 году. Тогда бизнесмена обвиняли в приватизации горно-обогатительного комбината «Апатит». В 2006 году ему было предъявлено второе обвинение в присвоении 350 млн тонн нефти, которую ЮКОС якобы скупал у добывающих предприятий по заниженной цене на аукционах на бесконкурентной основе.