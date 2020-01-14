ЕСПЧ отказался признавать политическим второе дело Ходорковского

ЕСПЧ также отказал Михаилу Ходорковскому в денежной выплате Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию за преследование в рамках второго дела нефтяной компании ЮКОС в пользу ее бывшего совладельца Михаила Ходорковского и акционера Платона Лебедева. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд обосновал отказ в выплате российским предпринимателям тем, что «установление нарушения [в рамках судебного разбирательства] само по себе является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителям», — приводит решение Страсбурга РБК.

ЕСПЧ также не признал процесс над Ходорковским и Лебедевым политически мотивированным» и постановил, что Россия не нарушала в отношении них статью 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней говорится, что заключение под стражу не должно служить политическим целям. Страсбургский суд также не согласился с доводами заявителей о нарушении принципов независимости и беспристрастности в ходе судебного разбирательства, сообщает «Национальная служба новостей».

Лебедев и Ходорковский были задержаны в рамках расследования первого дела в 2003 году. Тогда бизнесменов обвиняли в приватизации горно-обогатительного комбината «Апатит». В 2006 году им было предъявлено второе обвинение в присвоении 350 млн тонн нефти, которую ЮКОС якобы скупал у добывающих предприятий по заниженной цене на аукционах на бесконкурентной основе.