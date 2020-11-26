Депутаты обратятся в КС из-за отсутствия индексации пенсий. «Бесит, что не исполняют Конституцию».

Заявление будет отправлено в Конституционный суд, как только депутаты ЛДПР его подпишут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Справедливая Россия» начала сбор подписей депутатов Госдумы для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу повышения пенсий работающим гражданам. Об этом заявил лидер партии «СР» Сергей Миронов.

«Депутаты просят проверить на соответствие Конституции норму закона „О страховых пенсиях“, согласно которой пенсии работающим пенсионерам не индексируются», — пишет « Коммерсант ». Для инициирования обращения в Конституционный суд необходимы подписи 90 из 450 депутатов Госдумы. «Справедливая Россия» располагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 40 у ЛДПР. Заявление будет отправлено в Конституционный суд, как только депутаты ЛДПР его подпишут, заявил Миронов. Он уточнил, что не связывает свою инициативу с выборами Госдумы в 2021 году. «Нас просто бесит, что не исполняют Конституцию».

Профессор права, конституционалист Илья Шаблинский полностью оправдывает инициативу депутатов. По его словам, если КС отклонит жалобу, то, по сути, признает, что норма Конституции об обязательной индексации пенсий была всего лишь «приманкой» для голосования за поправки.

Между тем в Минтруда ранее заявили, что в 2021 году решить этот вопрос не получится, так как бюджет уже сверстан. Ранее российский министр финансов Антон Силуанов не поддержал идею партий «Справедливая Россия» и ЛДПР об индексации пенсии работающим гражданам. Он объяснил это тем, что пенсия — компенсация утраченного заработка.