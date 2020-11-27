Криминальный авторитет позволил себе «неворовское поведение» на празднике Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Криминальный авторитет Бадри Когуашвили, известный как Бадри Кутаисский, позволил себе «неворовское поведение» на празднике по случаю 80-летия Павла Стражникова (Паша Стражник). Видео в Instagram опубликовало агентство «Прайм Крайм».

На кадрах видно, как вор в законе танцует со своим коллегой — Тенгизом Гарцкией (Чиж), который находился в состоянии алкогольного опьянения. К танцу криминальных авторитетов присоединился шансонье Иван Кучин. Отмечается, что организатором банкета был сам Когуашвили. На мероприятии, которое состоялось еще 18 октября 1996 года в Сочи, присутствовали два десятка почетных гостей с воровскими титулами.

Когуашвили считается московским преемником лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Согласно криминальным традициям, вор в законе не должен танцевать или каким-то другим способом демонстрировать свои артистические способности, если это не касается совершения преступлений. А парный танец на сцене ночного клуба под аккомпанемент ансамбля воровской мир и вовсе мог бы расценить как крайне серьезное нарушение. «Если бы этот танец продлился чуть дольше, его участники могли бы лишиться воровских титулов», — предает агентство. Отмечается, что видео было опубликовано также на YouTube-канале, но после жалоб Ивана Кучина его пришлось удалить.