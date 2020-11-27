Россиянам рассказали, как избежать мошенников в «черную пятницу»

Главный совет экспертов в «Черную пятницу» — не терять бдительность Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В «Черную пятницу» мошенники начинают работать в несколько раз активнее. Чтобы не стать их жертвой нужно не терять бдительность и соблюдать ряд простых правил. О них рассказали эксперты по компьютерной безопасности.

«Мы ожидаем рост числа фишинговых и скам-атак. Мошенники всегда используют подобные масштабные акции в своих целях», — заявила РИА «Новости» контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина. По ее словам, в «Черную пятницу» бренды рассылают много электронных писем с предложениями, мошенники пользуются этим и высылают письма с вредоносными ссылками, которые не выглядят подозрительно в общем списке на ящике.

Чтобы защититься от злоумышленников, важно обеспечивать гаджеты защитой. Антивирусы могут обнаружить фишинговые файлы и заблокировать их, говорит глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров. Кроме того, устройства должны иметь последнее обновление ПО, в котором производители техники закрывают бреши и повышают надежность. Также Федоров порекомендовал использовать для онлайн-покупок не обычные банковские карты, а виртуальные.

Не нужно кликать на ссылки в рекламных письмах. «Безопасный способ — вводить URL-адреса в браузер и искать зеленый замок HTTPS рядом с адресом веб-сайта в адресной строке», — отметил Федоров. При оформлении заказа на каком-либо сайте стоит также обращать внимание на наличие значка замка и при его отсутствии не вводить никаких данных, особенно банковских карт.

Ранее маркетологи и эксперты по продажам предупреждали россиян, как не потратить в «черную пятницу» весь свой бюджет, передает телеканал 360. Ритейлеры, по словам специалистов, идут на разные уловки, чтобы обернуть распродажи в еще большую выгоду для бизнеса.