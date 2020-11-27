Трамп согласился уйти из Белого дома

В декабре станет официально известно имя президента США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом. Но американский лидер готов на это только при условии, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джо Байдена.

«Конечно, я уступлю, и вы это знаете», — цитирует CNBC ответ Трампа на вопрос о том, признает ли он победу Джо Байдена после голосования коллегии выборщиков. Однако при этом президент США вновь напомнил, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы и подчеркнул, что голосование выборщиков за Байдена будет большой ошибкой. Как заявил Трамп, до дня инаугурации 20 января может случиться еще «много вещей».

Заседание коллегии выборщиков назначено на 14 декабря, на ней официально будет избран президент США. До этого СМИ сообщили, что Байден набрал 306 голосов выборщиков (при необходимом минимуме в 270), Трамп — 232 голоса.

Дональд Трамп уже неоднократно отказывался публично признавать победу Джо Байдена на выборах президента США, прошедших 3 ноября 2020 года, напоминает « Царьград ». Несмотря на это, администрация президента уже начала передачу власти штабу Байдена, пишет «Национальная служба новостей». С тем, что Джо Байдена называют президентом преждевременно, согласился член Общественной палаты РФ Вадим Манукян. По его мнению, у Трампа есть все шансы, чтобы остаться на посту еще на один срок, сообщает агентство Nation News.