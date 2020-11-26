Сегодня, 27 ноября, — 352-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 262-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 187 990 (+25 487) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 19 484 (+295) инфицированных. Выздоровели 13 382 (+244) человека, умерли — 909 (+13), в том числе непосредственно от COVID-19 — 573 (+11 за сутки) человека.
В Пермском крае зафиксировано снижение суточного прироста числа заболевших COVID-19. Впервые за два месяца в Пермском крае число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки оказалось меньше аналогичной величины предыдущего дня. Также
Пенсионеры стали чаще заражаться коронавирусом.
Каждый десятый сотрудник ГУФСИН заразился коронавирусом. Всего COVID-19 подтвержден у 806 сотрудников ГУФСИН по Пермскому краю (общий штат — восемь тысяч человек). Из них почти половина находится на лечении в данный момент (372 человека). В исправительных учреждениях региона действует карантин, а сотрудники работают вахтовым методом.
Роспотребнадзор за неделю нашел 115 нарушителей карантинных мер. Сотрудники управления проверили 442 объекта и
В Перми планируют начать строительство инфекционной больницы в 2021 году. Ожидается, что ее возведут на средства в рамках государственно-частного партнерства.
Подписывайтесь на URA.RU в