Экономист предупредил о мошенничестве при выплатах на детей

Выплатами доджны заниматься органы местного самоуправления, а не семьи с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России велик риск мошенничества при начислении и получении выплат на детей по той схеме, которую ранее предложили в Минэкономразвития. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Эта система сможет работать только тогда, когда в ней придумают схемы, ограждающие от мошенничества, фейковой информации. Прежде чем внедрять ее в жизнь, нужно точно знать, что никто не пострадает от мошенничества», — рассказал он агентству.

Михаил Беляев также отметил, что цифровая экономика и современные средства связи позволяют воплотить этот проект в жизнь. Но информация при этом должна быть конфиденциальной, чтобы мошенники не наживались на этих пособиях.

В конце ноября Минэкономразвития попросило внести поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». По мнению ведомства, этим должны заниматься не родители, а местные органы власти. Предполагается, что родителям можно будет не собирать справки для единовременной выплаты при рождении.