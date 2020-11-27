Вице-премьер РФ назначен куратором 300-летия Перми

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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко будет курировать подготовку к юбилею города Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Новым куратором празднования 300-летия Перми стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации на своей странице в Instagram.

«Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия основания города Перми», — указала пресс-служба.

В конце августа этого года Чернышенко посетил с рабочим визитом Пермь, где помимо прочего, обсудил с губернатором Дмитрием Махониным вопросы развития культуры, туризма и IT-отрасли региона.

До этого оргкомитет по празднованию юбилея Перми возглавлял замруководителя аппарата правительства России Валерий Сидоренко. URA.RU также рассказывало, что возглавить оргкомитет планировал экс-губернатор края Максим Решетников. Пермь отпразднует 300-летие в 2023 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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