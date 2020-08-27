27 августа 2020
26 августа 2020

Заместитель Мишустина едет в Пермь. Детали визита

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание и подписание соглашения между Куйвашевым и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. Екатеринбург, чернышенко дмитрий
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко 28 августа будет в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко 28 августа будет находиться с рабочим визитом в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой администрации.

«Дмитрий Чернышенко встретится с представителями IT-компаний региона на площадке технопарка „Морион“. Там же пройдет совещание по развитию отрасли», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

На встрече с врио губернатора Дмитрием Махониным Чернышенко затронет вопросы развития культуры, туризма и IT-отрасли региона. Ожидается также, что он посетит социокультурное пространство «Завод Шпагина».

На этой неделе в Пермь уже прилетал член правительства РФ — министр труда и соцзащиты Антон Котяков. А на минувшей неделе в Пермском крае был полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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