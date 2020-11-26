Челябинские власти банкротят фирму экс-губернатора Дубровского

Сумма долга компании, оставившей недострой вместо конгресс-холла, превысила 1 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство в Челябинской области в лице своей структуры, Хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», обратилось в суд с требованием о включении в реестр кредиторов контролируемого семьей экс-главы региона Бориса Дубровского ПО «Монтажник». Это следует из базы данных Арбитражного суда региона.

«Хозяйственное партнерство „Конгресс-холл“ обратилось <…> с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 169 млн 285 тысяч 588 рублей. В том числе 137 млн 865 тысяч 927 рублей — штрафа, 19 млн 260 тысяч 919 рублей — неустойки, 9 млн 584 тысяч 616 рублей — неосновательного обогащения, 2 млн 575 тысяч 125 рублей — возмещение затрат за потребленную электроэнергию», — говорится в определении суда.

Руководитель хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Как пояснил агентству один из кредиторов, просивший не упоминать его имени, представители ПО «Монтажник» давно не выходят на связь. «Получить от них внятное объяснение ситуации сложно, из офиса в Челябинске фирма съехала. Так что встречи теперь возможны только в суде», — рассказал собеседник. Связаться с представителями Дубровских и руководством «Монтажника» на момент публикации не удалось.

«Монтажник» контролируется Дубровскими через доверенных лиц. Фирма строила конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Сейчас строительство заморожено, возбуждены уголовные дела. В конце сентября суд ввел на ПО «Монтажник» внешнее наблюдение.