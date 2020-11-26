Власти ЯНАО объяснили, кто останется на дистанционном обучении

Окончательное решение о форме обучения будет принимать каждая семья отдельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Часть ямальских школьников продолжит обучение из дома даже после всеобщей отмены дистанта с 1 декабря. Окончательное решение, нужно ли ребенку посещать очные занятия, должны принять родители, сообщил региональный оперативный штаб по коронавирусу.

При этом вовсе не обязательно, чтобы решение зависело от эпидемиологической обстановки — основание для дистанта может быть любым. «В ЯНАО семьи могут самостоятельно принять решение о переходе детей на дистанционное обучение, говорится в сообщении оперштаба. — Чтобы учиться удаленно, нужно написать заявление директору школы».

Решение о повсеместной отмене дистанционного обучения для школьников с 6 по 11 класс с 1 декабря было принято губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава региона тогда объяснил, что дистант принес ощутимый результат: заболеваемость COVID-19 среди учащихся сократилась вдвое.

Школьники ЯНАО с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение с 9 ноября, школьники с 1 по 5 класс продолжили заниматься очно. Ранее Роспотребнадзор ЯНАО также признал, что удаленка существенно помогла в борьбе с коронавирусом в регионе.

Отметим, что до 1 декабря в ЯНАО сохраняется режим повышенной готовности. В связи с этим в регионе действует ряд ограничительных мер.