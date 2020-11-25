Губернатор ЯНАО отменил дистанционное обучение в школах

Дмитрий Артюхов вернул очное обучение для школьников Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники ЯНАО, учившиеся дистанционно с начала ноября, вернутся к обычному режиму занятий с 1 декабря. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, перевод детей на удаленку принес результат и помог избежать эпидемии ОРВИ.

«За месяц заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась почти в два раза. Стабилизировалась и общая ситуация — в последние дни количество заболевших медленно, но идет вниз. Поэтому с 1 декабря все дети возвращаются в школу. Учебный процесс будет организован в обычном режиме», — написал Артюхов на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что часто получал вопросы о дистанте от родителей учеников. Глава региона признал, что удаленка — «формат непривычный», и во многих семьях возникали технические трудности. До конца дистанционного режима, по словам Артюхова, для ямальских детей сохранятся меры поддержки, например, доставка продуктовых наборов.

Школьников ЯНАО отправили на дистанционное обучение с 9 ноября. Удаленно учиться были обязаны дети из 6-11 классов, а школьники с 1 по 5 класс продолжали заниматься очно. Ранее Роспотребнадзор ЯНАО докладывал, что удаленка существенно помогла в борьбе с коронавирусом в регионе. Этот шаг снизил заболеваемость в семьях, среди детей, а также среди пенсионеров.