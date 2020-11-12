В Курганской области продлили дистанционное обучение

Дистанционное обучение сохранили в городах Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники Курганской области, кроме учеников начального звена из сел, останутся на дистанционном обучении. Об этом 13 ноября сообщил областной департамент образования.

«Ученики начальных классов в сельских школах численностью до 100 человек с 16 ноября вернутся в школы <…>. В крупных городах и областных центрах сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции <…>. В связи с этим решение об изменении режима обучения в остальных школах будет принято позднее», — рассказали в депобре. В региональном оперштабе объяснили URA.RU, что городские школьники останутся на удаленном обучении минимум на неделю.

Директор депобразования Андрей Кочеров отметил, что, по статистике, болеют, в основном, школьники среднего и старшего звена. «Поскольку в начальной школе уроки обычно ведет один педагог, это минимизирует риски заболевания», — добавил Кочеров. Он добавили, что именно школьникам из начального звена сложнее всего усваивать программу.

Со 2 ноября школьники Курганской области учатся в дистанционном формате. Это связано с ухудшением коронавирусной обстановки в регионе. Некоторых родителей не устроил такой формат обучения. Другие родители рассказали, что из-за дистанционного обучения им приходится на дому заниматься самбо, футболом и волейболом.