В Челябинске начали закрывать рестораны из-за коронавируса

Ресторан «Птичка» закрыт на месяц (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске впервые была приостановлена работа ресторана из-за нарушения режима повышенной готовности во время пандемии коронавируса. Такое решение вынес Центральный районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Согласно материалам проверки, ООО „Городская дача“ осуществляет деятельность по оказанию услуг общественного питания в ресторане „Птичка“. В ресторане отсутствовали устройства по обеззараживанию воздуха», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

«Проверки соблюдения санэпиднорм проводили сотрудники Роспотребнадзора, полиции и управления торговли. После неоднократных нарушений материалы проверок переданы в суд, который приостановил работу ресторана на 30 дней», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ресторан «Птичка» расположен в центре Челябинска и пользуется большой популярностью у челябинцев. Желающим приходилось заказывать столики заранее. В ресторане на звонок URA.RU не ответили.

Как сообщал URA.RU, ранее ресторанам выносили только предупреждения. Из-за нарушений работы приостанавливали работу заведений, которые специализируются в других сферах: небольшие магазины и салоны красоты.