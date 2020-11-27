Власти передумали продавать за рубль больницу в Екатеринбурге

Областное правительство будет искать другие способы восстановления объекта культурного наследия регионального значения Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) отменило торги по заброшенному зданию больницы скорой помощи с земельным участком в Зеленой Роще в центре Екатеринбурга. Об этом сообщается в документах закупки. Власти пытались продать земельный участок под больницей за 62,7 млн рублей, а больницу — за 1,2 рубля.

«Причина изменения извещения — отмена торгов по всему извещению. Причина отмены — на основании решения собственника имущества», — говорится в документах закупки. Собственником имущества является правительство Свердловской области. Решение было принято 26 ноября. В МУГИСО корреспонденту URA.RU сообщили, что правительство будет искать другие способы восстановления объекта. Именно поэтому была отменен тендер по больнице и участку под ней.

МУГИСО выставило на торги здание «Клинической больницы скорой помощи» в Екатеринбурге 9 ноября. Заявки принимались до 3 декабря, а сам аукцион должен был состояться 8 декабря. Площадь земельного участка под больницей — 26 773 «квадрата». Само здание больницы скорой помощи является объектом культурного наследия регионального значения.

Летом 2020 года уральские меценаты — глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын — предложили властям реконструировать больницу. По предварительной оценке, реновация объекта могла обойтись в 2,5 млрд рублей.