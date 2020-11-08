Заброшенная больница в центре Екатеринбурга продается за 1 рубль

Больницу в Зеленой роще оценили в 1 рубль 20 копеек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) выставило на торги здание заброшенной больницы скорой помощи в Екатеринбурге (улица 8 Марта, 78а), которое является объектом культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вместе с больницей, которую оценили в 1,2 рубля, власти продают земельный участок под ней — за 62,7 миллиона рублей.

«На торги выставлено нежилое здание, <…> площадь застройки 5249,6 кв. метра и земельный участок под ним площадью 26 773 кв. метра. Начальная цена продажи — 62702337,20 рубля (шестьдесят два миллиона семьсот две тысячи триста тридцать семь рублей 20 копеек), из них: начальная цена продажи здания больницы: 1,20 рубля, <…> начальная цена продажи земельного участка: 62702336 [рублей]», — говорится в сообщении министерства.

Также в МУГИСО отметили, что, по условиям конкурса, покупатель недвижимости будет обязан восстановить объект культурного наследия в течение семи лет. Для участия в торгах до 2 декабря необходимо внести задаток в размере 12,5 миллиона рублей, уточнили в министерстве.

Летом 2020 года уральские меценаты — глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын — предложили властям помощь в реконструкции больницы. По предварительной оценке, превращение пустующего здания в современную больницу может стоить около 2,5 млрд рублей. Первый транш — порядка 400 миллионов рублей — бизнесмены готовы направить из собственных средств. По информации агентства, на объект также претендовал «Атомстройкомплекс», который планировал восстановить здание и разместить в нем апартаменты. «Однако руководство региона сделало свой выбор в пользу меценатов», — поделился инсайдер.