26 ноября 2020

Мэр Перми назначил себе нового первого заместителя. Это будущий глава города

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Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин стал первым вице-мэром Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Экс-депутат Пермской городской думы Алексей Демкин назначен на должность первого заместителя главы города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Перми. Ожидается, что Демкин уже через несколько дней станет исполняющим обязанности главы Перми.

«Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил Алексея Демкина на должность первого заместителя главы администрации города с 30 ноября», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Там пояснили, что сейчас готовится соответствующее распоряжение.

URA.RU рассказывало, что Демкин перейдет в администрацию Перми с перспективой занять кресло градоначальника. Ожидается, что внеочередное заседание гордумы Перми состоится 1 декабря. Там может быть объявлено о назначении Демкина исполняющим обязанности мэра Перми, а действующий глава города Дмитрий Самойлов перейдет на работу в краевое правительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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