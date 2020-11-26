Алексей Демкин стал первым вице-мэром Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Экс-депутат Пермской городской думы Алексей Демкин назначен на должность первого заместителя главы города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Перми. Ожидается, что Демкин уже через несколько дней станет исполняющим обязанности главы Перми.

«Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил Алексея Демкина на должность первого заместителя главы администрации города с 30 ноября», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Там пояснили, что сейчас готовится соответствующее распоряжение.

URA.RU рассказывало, что Демкин перейдет в администрацию Перми с перспективой занять кресло градоначальника. Ожидается, что внеочередное заседание гордумы Перми состоится 1 декабря. Там может быть объявлено о назначении Демкина исполняющим обязанности мэра Перми, а действующий глава города Дмитрий Самойлов перейдет на работу в краевое правительство.