Курганцы работают по 20 часов в сутки Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Сотрудников завода молочных продуктов в Катайске (Курганская область) заставляют работать по 20 часов. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Что за бардак творится на заводе молочных продуктов. Люди в цехах работают, как зомби. Приходят на работу к 8:00 и работают до 2:00—3:00, а то и до 5:00. А к 8:00 опять на работу, и все молчат», — написала в группе «Типичный Катайск» Эмилия Малышева.

Она уточнила, что многие боятся возмутиться работе сверх нормы, так как опасаются увольнения. «Это же грубейшее нарушение охраны труда и отдыха. Давайте уже что-то предпринимать, неужели вам не жалко своих родственников», — обратилась Малышева.

В комментариях участники паблика поддержали обращение. Олеся Обвинцева уточнила, что уволилась с завода, но ей не отдают трудовую книжку. Курганцы также указали, что на многих заводах сложности. «Сейчас на многих производственных предприятиях подобная картина, когда болеет четверть-треть сотрудников», — уточнил Евгений Годисов. Заводчанам посоветовали написать жалобу в инспекцию по труду.

В трудовой инспекции Курганской области журналисту URA.RU пообещали уточнить, есть ли жалоба на работодателя АО «Молоко». Однако повторно дозвониться не удалось. Не ответили на звонки агентства и на самом предприятии: в приемной и в отделе кадров трубки не сняли.

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