Игорь Озеров командировал своего зама в Ленинский отдел полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Озеров укрепляет подразделения МВД в центре уральской столицы перед новогодними праздниками. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, заместитель Озерова по охране общественного порядка Александр Дмитриев командирован в отдел полиции №5 (Ленинский район), где он будет наводить порядок до января.

«С середины ноября Ленинский отдел полиции временно возглавляет Дмитриев. Его направили туда, чтобы навести порядок перед довыборами [в гордуму Екатеринбурга, которые завершили 22 ноября] и Новым годом. С первой задачей он уже справился. После Нового года Дмитриев вернется к исполнению обязанностей в статусе замглавы УМВД», — поделился инсайдер, отметив, что ОП №5 считается одним из проблемных.

«Сейчас он на последних местах по раскрываемости. Кроме того, там большой дефицит кадров. Дмитриеву поручили исправить ситуацию», — описал ситуацию источник. По его словам, полковник Максим Варлаков, который возглавлял отдел полиции до перехода Дмитриева, вышел на пенсию.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу временные перестановки прокомментировали обтекаемо: «Обновленную информацию об [актуальной кадровой] расстановке можно будет увидеть в ближайшее время на сайте УМВД. Что касается кадровых перестановок, то руководство определяет кандидатов и людей, которые будут руководить отделами [полиции] исходя из целесообразности и морально-деловых качеств сотрудников, как и в любом другом подразделении».