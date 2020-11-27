Регионам РФ грозит масштабная проверка после ЧП во Владивостоке

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, зиничев евгений
Евгений Зиничев распорядился провести проверки в регионах из-за ЧП с энергоисточниками во Владивостоке Фото: Анна Майорова © URA.RU

По всей России начнутся проверки автономных источников электропитания. Об этом заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям», — приводит сообщение Зиничева ТАСС. Он подчеркнул, что источники энергии, которые могли обеспечить электричеством соцобъекты во Владивостоке, оказались попросту не готовы к работе.

19 ноября во Владивостоке и близлежащих городах ввели режим ЧС из-за сильнейшей непогоды. Часть жителей остались не только без электричества, но и лишились отопления, напоминает «Национальная служба новостей». Остров Русский вообще оказался отрезан от мира, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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