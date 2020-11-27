Регионам РФ грозит масштабная проверка после ЧП во Владивостоке

По всей России начнутся проверки автономных источников электропитания. Об этом заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
«Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям», — приводит сообщение Зиничева ТАСС. Он подчеркнул, что источники энергии, которые могли обеспечить электричеством соцобъекты во Владивостоке, оказались попросту не готовы к работе.
19 ноября во Владивостоке и близлежащих городах ввели режим ЧС из-за сильнейшей непогоды. Часть жителей остались не только без электричества, но и лишились отопления, напоминает «Национальная служба новостей». Остров Русский вообще оказался отрезан от мира, пишет телеканал 360.
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