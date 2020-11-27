Власти заявили о новых правилах ОГЭ в 2021 году

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Клипарт. Сургут, экзамен, тренажер огэ, огэ
Для девятиклассников сократят количество экзаменов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Рособрнадзор рассмотрит возможность сократить количество предметов, сдаваемых в рамках основного государственного экзамена в школах, до трех. Среди них будут два обязательных и один на выбор.

«Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ с четырех до трех», — приводит ТАСС комментарий главы ведомства Анзора Мусаева. Из оставшихся предметов два будут обязательными для сдачи, еще один предмет школьники выберут сами.

Мусаев также прокомментировал возможный перенос экзаменов для девятиклассников. По его словам, на данный момент в Рособрнадзоре не рассматривали подобную меру, однако вопрос по-прежнему обсуждают в Минпросвещения РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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