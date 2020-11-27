Россиянам грозит запрет посуточной аренды квартир

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Летний лагерь
Сдавая квартиру в суточную аренду собственник не думает о других жильцах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» начал сбор подписей за запрет посуточной сдачи квартир в многоквартирных домах. В случае, если петиция наберет нужное количество голосов и получит поддержку со стороны властей, жильцы домов смогут посредством коллективной жалобы запрещать владельцам квартир такой вид аренды.

«Установить процедуру запрета посуточной сдачи квартир в многоквартирных домах на основе коллективной жалобы жильцов», — говорится в петиции. Инициаторы документа предполагают, что подобный запрет приведет к улучшению жизни жильцов, а также к тишине в ночное время.

В качестве аргументов за запрет называется создание серьезных проблем жителям домов от посуточных квартиросъемщиков. Они зачастую ведут себя вызывающе, шумят в ночное время и мусорят на лестничных клетках. Кроме того, собственники таких квартир при заключении договоров с постояльцами не просят с них какие-либо документы, что приводит к повышению рисков террористических угроз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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