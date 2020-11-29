Челябинский губернатор представит Москве амбициозный проект УрФО

Презентацию планов Уральского НОЦ в полпредстве решили доверить Алексею Текслеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 ноября презентует Москве заявку одного из самых амбициозных проектов УрФО — Уральского межрегионального научно-образовательного центра («Передовые производственные технологии и материалы». Такое решение было принято по итогам совещания под председательством полпреда президента Владимира Якушева.

«Представлять единую заявку от уральских регионов будет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он будет выступать по видеосвязи, находясь в Челябинске», — пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора. Ожидается, что проекты в сфере ракетно-космического комплекса, проектирования и производства высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, технологий для атомной промышленности медицины дадут существенный импульс развитию уральских регионов. По данным URA.RU, при этом будут присутствовать главы всех регионов Урала.

Соглашение о создании Уральского НОЦ губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской областей заключили в июле 2019 года на «Иннопроме». В 2020 году в его работу включились десятки участников (предприятия, вузы, научные организации УрФО и других регионов). В ноябре более 20 заявок на получение федеральных грантов поступили в Минобрнауки РФ, по итогам экспертизы уральская заявка набрала наибольшее число баллов — 81,25 из ста.

Также в планах Текслера совещание, где перед передачей в заксобрание области еще раз обсудят все основные позиции проекта бюджета области на 2021 год. «Документ уточняется в связи с принятием бюджета РФ и поступлений из него», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.