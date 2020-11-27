Главу Уральской Рублевки готовят к переходу в мэрию Екатеринбурга

Дмитрий Нисковских управляет Сысертью с 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Сысерти (которую называют Уральской Рублевкой) Дмитрий Нисковских может занять кресло первого вице-мэра Екатеринбурга в случае кадровых перестановок в городской власти, сообщил источник URA.RU в резиденции губернатора. По словам собеседника агентства, с предложением на Нисковских руководители региона пока не выходили.

«Если в мэрии Екатеринбурга поменяется управленческая команда, Нисковских — один из главных кандидатов на место первого вице-мэра», — поделился инсайдер. Он отмечает, в пользу Нисковских говорит его близость к первому замгубернатора Алексею Орлову, которого называют возможным следующим главой Екатеринбурга: с 2016 по 2017 годы Нисковских возглавлял региональное мининвестиций, курируемое Орловым. Другой источник URA.RU при этом заявил, что, по его данным, резиденция главы региона рассматривает на место первого замглавы Екатеринбурга другого управленца, но не раскрыл фамилию.

Сам Нисковских в разговоре с агентством сказал, что не думает о переходе в мэрию Екатеринбурга и занят подготовкой к визиту губернатора Евгения Куйвашева на открытие цементного завода 4 декабря: «У меня до 2022 года полномочия руководить Сысертью, я никуда не собираюсь. Нужно реализовать начатые проекты, поддержанные губернатором. Пока по крайней мере точно не общался на эту тему [перехода в мэрию] ни с кем».

В ближайшее время действующий глава Екатеринбурга Александр Высокинский может подать в отставку. По последней информации, переговоры между мэром и губернатором еще не завершены. По информации агентства, если Высокинский покинет пост, из мэрии может уйти и его ближайший соратник, первый заместитель Александр Ковальчик. В числе претендентов на замену ему называли вице-мэра по соцполитике Екатерину Сибирцеву.