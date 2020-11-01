Александр Ковальчик считается другом мэра Александра Высокинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, отставка Ковальчика — первый шаг к транзиту власти в городе. Главный кандидат на замену Ковальчику — новый вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева, утверждают инсайдеры.

«Резиденция губернатора уже провела с Сибирцевой консультации по этому поводу», — поделился источник. По неподтвержденной информации, Александру Ковальчику также сообщили о грядущей перестановке и предложили несколько вариантов трудоустройства. Впрочем, сам он заявил URA.RU, что не рассматривает вариант с отставкой: «Я не представляю, что должно случиться, чтобы я ушел и предал [мэра Александра] Высокинского». Екатерина Сибирцева, в свою очередь, отметила, что «не комментирует слухи» и продолжает работать на своем месте.

Смена первого замглавы Екатеринбурга является принципиальной для сторонников отставки мэра Александра Высокинского. Согласно Уставу города, в случае ухода Высокинского с должности его обязанности временно (пока гордума не выберет нового главу) будет исполнять первый вице-мэр. Поскольку Ковальчик считается соратником Высокинского, оппоненты мэра в резиденции губернатора не рассматривают его в таком качестве.

При этом ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в общении с некоторыми представителями своего окружения дал понять, что еще не принял окончательное решение по поводу отставки Высокинского. Сам мэр пока не комментирует ситуацию. Его потенциальным сменщиком источники URA.RU называют первого замгубернатора Алексея Орлова.

Обновлено в 15:07: во второй абзац добавлен комментарий Александра Ковальчика.