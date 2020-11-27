Мужчину оформляли в опорном пункте полиции, хотя он был дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга Александра Мензелинцева на 2000 рублей за нарушение масочного режима. Согласно полицейскому протоколу, горожанин в субботу 10 октября находился в опорном пункте полиции на улице Бардина, 13/2. То есть, в общественном месте и без средства индивидуальной защиты. Хотя сам оштрафованный уверен, что был в это время дома.

О том, что мужчина оказался оштрафованным за нарушение масочного режима, мужчина узнал в беседе с журналистом URA.RU. По его словам, ни в каком отделе полиции в тот день его не было. «Это, наверное, мой брат представился моим именем, сволочь. Что было в тот день. брат не помнит, он был пьяным. И не помнит, забирали ли его в полицию», — рассказал Мензелинцев.

Ленинский районный суд 16 ноября оштрафовал горожанина за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Из постановления суда о назначении наказания следует, что Мензелинцев нарушения не оспаривает, был извещен о заседании, но в суд не явился. Полицейский, составивший протокол. тоже не приходил.

«Значит, можно без документов представиться другим человеком и ему штраф придет? Я подожду, пока какая-нибудь официальная бумага придет, и буду обжаловать», — подытожил екатеринбуржец.

Из некоторых постановлений об аналогичном штрафе следует, что протоколы, как правило, составлялись за нахождение людей без масок в разных магазинах. Замечено, что если привлекаемый гражданин приходил в суд, то штраф назначался в 1000 рублей, если не являлся — 2000 рублей. Максимальный же штраф для граждан по этой статье КоАП 30 тысяч рублей.