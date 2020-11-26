Каждая третья стройка в Тюменской области признана проблемной

Тюменская область стала первой по стране по сумме, вложенной в брошенные стройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области 30% недостроев являются проблемными. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте по общественным связям. Ранее регион попал в топ рейтинга Счетной палаты РФ по числу объектов незавершенного строительства.

«В ГУС Тюменской области проведена инвентаризация незавершенных объектов, на которые направили средства бюджета. Основной объем — 70% — составляют объекты, строительство которых ведется в соответствии со сроками. Остальные являются „проблемными“», — рассказали URA.RU в департаменте по общественным связям Тюменской области.

Причин, по которым стройки не закончены, несколько. В каких-то случаях было принято решение не продолжать вкладывать в них бюджетные деньги. В других — средства из регионального бюджета выделяли на объекты государственной и муниципальной собственности. Их построили, но на баланс взять не могут — в 2018 году такие расходы запретил Бюджетный кодекс.

«В отношении „проблемных“ объектов ведется работа по корректировке проектной документации, для ввода в эксплуатацию и регистрации права собственности Тюменской области, приватизации либо передаче иному хозяйствующему субъекту, поэтапному включению в действующий перечень строек, в зависимости от наличия у региона средств», — пояснили в департаменте общественных связей региона.

Ранее счетная палата РФ составила рейтинг регионов по числу объектов незавершенного строительства. Тюменская область стала пятой — в ней по состоянию на конец прошлого года было 1659 неоконченных объектов.

По долгостроям область стала четвертой — таковых 89. Брошенных строек 226 (второе место рейтинга). Первую позицию регион занял по количеству денег, вложенных в брошенные объекты. На них было направлено 18,9 млрд рублей. В долгострои «влили» 46,3 млрд.